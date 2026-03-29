彼女の家族に会う状況は、多少なりとも緊張するもの。では、自分の兄弟姉妹を紹介したがる彼女の本音とは、一体どんなものなのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性204名に聞いたアンケートを参考に「『自分の兄弟姉妹に会ってほしい』と頼む彼女の本音」をご紹介します。【１】ベースである家族と会わせることで、もっと自分を知ってほしい「兄弟姉妹って自分の核の部分だと思うから」（20代女性）など、育ってきた