俳優の鈴木亮平が４３歳の誕生日を迎えた。３月２９日が誕生日の鈴木はインスタグラムで「おかげ様で、今年も無事に誕生日を迎えることができました」と書き始めると、「写真は先日のリブートイベントでお祝いしてもらったケーキです」と誕生日ケーキの写真をアップ。「そして今夜、『リブート』最終話が放送されます。偶然ですが、なにか運命めいたものも感じています」と主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・