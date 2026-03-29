◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３ＤｅＮＡ（２９日・横浜）ヤクルトが２点ビハインドの８回に、ドミンゴ・サンタナ外野手の３点二塁打などで一気に５点を奪って逆転勝ち。池山隆寛新監督の下で再出発を図るツバメ軍団が３連勝スタートを飾った。前年最下位チームの開幕３連勝は、セ・リーグでは２００８年のヤクルト以来、１８年ぶりだ。先発の高梨裕稔投手が初回にソロ本塁打を被弾。７回には２番手の荘司宏太投手が２点