◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）阪神・及川雅貴投手が、一時勝ち越しを許すソロを浴びた。同点の７回に４番手で今季初のマウンドへ。キャベッジを右飛、松本を空振り三振と簡単に２死を奪ったが、泉口に１ストライクから投じた変化球が甘く入った。打球はオレンジ色に染まる右翼席へ一直線。昨季は６６試合で防御率０・８７。自身が樹立したプロ野球記録は１８試合連続ホールドでストップした。