桜の名所・島田市川根町家山の桜が満開となり、ことし(2026年)はきかんしゃパーシー号も新たに加わって多くの人たちでにぎわっています。島田市川根町家山にある桜トンネルはいま、一番の見ごろを迎え、多くの観光客でにぎわっています。また、大井川鉄道の沿線には、列車と桜の写真を撮影しようと、カメラを構える人の姿も。ことしは黒いSLからきかんしゃパーシー号に交代し、沿線は、緑の車体とピンクの