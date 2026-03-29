保護活動のリアルな経験を綴った漫画環境省の統計では、犬猫の引き取り数や殺処分数は年々減少傾向にある。それでもなお、負傷動物の多くが命を落としている現実は重い。とりわけ重いケガや障害を負った猫は、「譲渡が難しい」と判断されることも少なくない。数字は改善していても、命の選別という課題が解決されたわけではないのだ。そうした現場の葛藤と希望を描くのが、個人で一時預かりボランティアを続けるtamtamさんだ。これ