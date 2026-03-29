◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日に行われ、9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンは3着だった。単勝1番人気のサトノレーヴが史上2頭目となる高松宮記念連覇。鞍上のルメールは同レース初制覇。2着には15番人気のレッドモンレーヴが入った。騎乗した三浦は「同型が多いのも想定していたので、馬の後ろに入れて進めました。直線での反応も素晴らしかっ