◇セ・リーグヤクルト5―3DeNA（2026年3月29日横浜）ヤクルトがDeNAに逆転勝ちし、3年ぶりの開幕3連勝を飾った。0―2の8回、そこまで抑えられていたDeNA・石田裕を一挙に攻略。先頭の代打・宮本の左前打を皮切りに、武岡の右前打、長岡の左前打と単打3本で無死満塁。イケイケムードの中、サンタナが右中間走者一掃二塁打を放ち、4連打の「ブンブン丸野球」で逆転した。さらにこの回、相手のミスもあって2点を追加。一