タレントの王林（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。胸元が大胆に開いたキャミワンピ姿で、くっきり胸元を見せた妖艶な姿を披露している。【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林王林は「@move_live_eventきのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました…ふぇんありがとうございました！」と、歌とダンスの融合イベント『Move』を無事に終えたことを報告し、きらびやかなヘアメイク＆衣装