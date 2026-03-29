警察車両の赤色灯29日午前7時35分ごろ、兵庫県明石市大蔵八幡町の住宅で「炎と黒い煙が見えている」と近隣住民から119番があった。明石署によると、木造2階建てが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住人とみられる60代の姉と弟と連絡が取れておらず、身元の特定を急ぐとともに、出火原因を調べている。現場は山陽電鉄大蔵谷駅から南約200メートルの住宅街。