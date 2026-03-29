「IHOPE.」を掲げるKANEBOから、2026年春の新作コスメが登場。色・光・質感が重なり合い、やさしくも芯のある美しさを引き出すラインナップが揃いました。淡く透けるカラーやきらめきが印象的で、日常にそっと自信を添えてくれる仕上がりに♡幻想的な空気感をまとった新作コスメで、今の気分に寄り添うメイクを楽しんでみて。 幻想的に輝くルージュシリーズ 唇に生命感とツヤを与えるルージュが