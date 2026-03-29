物価高が続く中、家計や仕事のために物を預けて融資を受ける人たちがいます。千葉県内の質店に密着すると、思い出の腕時計や息子の誕生時に買ったゲーム機、バイクなど様々な物が持ち込まれていました。質入れをする人には、それぞれの事情がありました。■資材高騰で会社の運転資金に千葉・市川市にある全国チェーンの質店「質屋かんてい局市川インター店」を訪ねました。建設関係の会社を営む30代の男性は、腕時計を担保にお金