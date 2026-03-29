◇セ・リーグDeNA3―5ヤクルト（2026年3月29日横浜）DeNAはヤクルトに逆転負けし、開幕3連敗となった。2―0の8回、力投していた先発の石田裕がヤクルト打線につかまる。宮本、武岡、長岡の3連打で無死満塁とされ、サンタナに痛恨の右中間走者一掃二塁打で逆転を許したところで降板。さらにこの回、守備の乱れもあり2点を追加され、2―5と一気に突き放された。今季から先発専念となり、相川監督が開幕ローテに抜てきし