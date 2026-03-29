ロッテ戦で完封勝利を挙げた西武・平良＝ZOZOマリン西武の平良がコースを丁寧に突き、散発の5安打に抑えてプロ初完投を完封で飾った。一回に外崎の犠飛で先制し、2―0の九回は源田の2点打で加点。ロッテは小島が序盤から不安定で4回1失点で降板。開幕3連勝を逃した。