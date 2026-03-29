吉本興業が、タレント「天竺川原」さんとのエージェント契約を3月31日をもって終了することを公表しました。 【写真を見る】【 天竺川原 】吉本興業とのエージェント契約終了「双方の協議の結果」「天竺川原」さんは、お笑いコンビ「天竺鼠」を元日に解散。芸名を「川原克己」さんから、「天竺川原」に改名していました。 吉本興業は「天竺川原エージェント契約終了のご報告」と題した文書を公表。続けて「タレン