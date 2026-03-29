未完成の巨大マンション群＝23日、中国河南省鄭州市（共同）中国の住宅販売方式が転換期を迎えている。完成前に代金を前払いする従来方式は住宅開発会社に有利な仕組みで急速な都市化を支えたが、不動産不況に陥ると資金繰りの悪化で、建設中に放置される「爛尾楼（未完成マンション）問題」を引き起こした。ローン返済開始後も入居できない人が続出。政府は完成物件販売への転換を目指すが、前払い方式の一律禁止は難しい状況だ