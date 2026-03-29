「選抜高校野球・準決勝、専大松戸２-３大阪桐蔭」（２９日、甲子園球場）専大松戸は１点差で競り負け、初の決勝進出はならなかった。大阪桐蔭は４年ぶりの決勝進出。決勝は智弁学園との近畿決戦となった。スタンドには、専大松戸ＯＧのＴＢＳ・上村彩子アナウンサー（３３）も急きょ応援に駆け付けた。一塁側で応援。自身のＳＮＳ（２４時間で投稿が消えるストーリーズ）には「ノリと勢いでセンバツ準決勝、現地応援！負けて