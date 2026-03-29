どんなに努力しても届かないと思い、落ち込んでしまう経験は誰もが一度は体験しているのではないでしょうか。美大を舞台に描いた作品『天才コンプレックス』（作：禾屋眺さん）は、そんな才能と努力の差に向き合う若者たちの姿を丁寧に描いています。【漫画】『天才コンプレックス』（全編を読む）物語は「美術をやる上で避けては通れないものが講評である」という言葉から始まります。講評とは、自身の作品を大勢の前で教員から評