小さい「ランドクルーザー」2026年３月23日に開幕したバンコク・インターナショナル・モーターショーにて、トヨタは「ランドクルーザーFJ」を発表しました。「ランドクルーザー」シリーズの末弟となるコンパクトなSUVです。タイで生産されている「ハイラックス」などのIMVシリーズと同じプラットフォームを使って、ハイラックス同様にタイで生産されるのが特徴です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型”「ちいさな“カ