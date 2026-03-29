弁護士だった江口大和さんは、交通事故を起こした男にうその供述をさせたとして、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検に逮捕され、250日間勾留されることになった。拘置所での生活で感じた「屈辱」とは…。 【画像】『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』 『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』より一部抜粋、再構成してお届けする。 普