前半ロスタイムにいわきFCに得点を許したJ2ジュビロ磐田。後半は積極的にゴール狙うも最後まで得点を奪うことができず、惜しくもいわきFCに敗れました。 【J2・J3百年構想リーグEAST-B第8節＝ハワイアンズスタジアムいわき】 いわきFC 1（1前半0 0後半0）0 ジュビロ磐田 ＜得点者＞ 【磐田】なし 【いわき】前半48分山口大輝