片桐はいり（63）が29日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）最終回に出演。NHK連続テレビ小説「あまちゃん」の撮影を振り返った。片桐は「あまちゃん」の撮影があり、「海女さんで潜って、もういいですよって上がろうと思ったら、もう、これ駄目だ、これもう上がれないってなったときに、何かこう気を抜いたんですよ」と振り返った。そして「宮藤官九郎君のせりふにもあったんですけど、考えたら一番酸素を使うっていう