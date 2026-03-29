元衆院議員の杉村太蔵氏が29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。石油価格の高騰をめぐり、国民に対し有事に備えた「いざという時の訓練」を訴えた。中東情勢の悪化による原油高騰対策として、政府は16日から石油の国家備蓄の放出を始めた。政府のガソリン補助金について社団法人リディラバ代表の起業家、安倍敏樹氏が「石油が経済的な意味合いで高くなっていて、我々が『使えないんです』『困ってる