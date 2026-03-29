元サッカー日本代表FWでサッカー解説者・城彰二氏（50）の娘でタレントの城夢叶（22）が27日、自身のSNSを更新。大学を卒業したことを報告した。【写真】「素敵な写真」元サッカー日本代表城彰二氏＆娘・城夢叶の父娘2ショット夢叶は「16年間通った成城学園 こんなに自由で、穏やかな心で毎日を過ごせたのはこの学校のおかげです 成城っ子でよかった 自分らしくいられる場所でした」とつづり、はかま姿の記念ショットをアップ