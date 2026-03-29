演歌歌手彩青（23）が29日、東京・門前仲町にある桜の名所・大横川で、新曲「門前仲町の恋ざくら」（1月7日発売）をPRする花見船イベントを行った。江戸情緒あふれる下町を舞台に、恋人とともに見た桜並木に思いをはせる男性の物語。19年6月に「銀次郎旅がらす」でデビューして約7年。8作目で初めて挑戦する等身大の恋歌だ。「これまでは三味線を弾いて尺八を吹くというイメージがあったと思います。今回は初めて恋をテーマにした