元宝塚歌劇団の彩月つくし（32）が、29日までに自身のXを更新し、慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）卒業についてつづった。【写真】元宝塚・彩月つくし、慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）の学位記彩月は、高校に進学せず、宝塚音楽学校に進み、宝塚歌劇団を退団。その後、高卒認定を取得し、24歳で慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）に入学した。2児を出産・育てながら、8年半かけて卒業した。この卒業報告が話