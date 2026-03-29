女優の市川実日子（47）が29日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）最終回に出演。同番組のナレーターを務める、小林聡美（60）、片桐はいり（63）とともにトークを繰り広げ、モデルの仕事を始めたきっかけを語った。14歳でモデルの仕事を始めた市川は、そのきっかけを「気づいたらって感じ、モデルだし。嫌ですって最初。姉（市川実和子）がいるので。姉がモデルやっていて、妹がいるって聞いた編集部の方から電話がか