片桐はいり（63）が29日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）最終回に出演。同番組のナレーターを務める小林聡美（60）、市川実日子（47）とともにトークを繰り広げ、俳優を始めたキッカケを語った。片桐は俳優を始めたキッカケを聞かれると、「俳優？私は映画好きだったから、とにかく映画の周りで働ければいいと思って」と明かした。そして「劇団も入っちゃったんですけど…、大学入ったと同時に。劇団も入ったけど