「ロッテ０−４西武」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）西武・平良海馬投手が圧巻の初完投初完封。ロッテ打線を５安打に封じ込め、チームに今季初勝利をもたらした。先発再転向のシーズンでチームを救う快投。「危ない打球がたくさん飛んだが外野手、内野手にいいプレーがあって投げられた」と味方に感謝した。最速１５６キロの直球を軸に三回と六回の２死二塁をしのぐと、終盤も安定感が際立った。「球数が少なくきた