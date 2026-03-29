お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ（32）が28日深夜放送のテレビ東京系「婚活ヌマ子の憂鬱」に出演。さや香新山の結婚への考え方につっこみを入れた。番組では「男のホンネ＆プロが編み出した婚活必勝法SP」として、街の男性の婚活事情を取材した。結婚したい彼女が結婚を考えていない彼氏に対してプレッシャーをかけ、うまくいかない再現ドラマを鑑賞し、出演者は「結婚のプレッシャーはアリ？ナシ？」という問いに