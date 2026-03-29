【モデルプレス＝2026/03/29】タレントの辻希美が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。おすわりが安定してきた第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「健やかに成長してる」カメラ目線でおすわりする0歳次女◆辻希美、夢空ちゃんのおすわりショット披露辻は「だいぶおすわりが安定してきた」とつづり、自宅で過ごす夢空ちゃんの姿を投稿。おもちゃに囲まれたマットの上で、1人でおすわり