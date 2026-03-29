【モデルプレス＝2026/03/29】29日にいよいよ最終回を迎えるTBS系日曜劇場「リブート」で圧巻の一人二役を好演し、大きな話題を呼んでいる俳優の鈴木亮平。8月21日には劇場版第3弾「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」の公開も控えるなど、話題作への出演が途切れず、第一線で活躍を続けている。本記事では、そんな鈴木の名作映画を3つ紹介する。【写真】キンプリ高橋海人、人気アイドルとの制服2ショット◆「HK 変態仮