朝の通勤電車では、多くの人が乗車し、思わぬ出来事に戸惑うこともある。2025年7月発表の国土交通省のデータによると、首都圏の主要路線では、朝の通勤時間帯に混雑率が高く、乗客同士が近い距離で過ごす場面も少なくない。数年前、山田真由さん（仮名・30代）は、そんな車内での出来事をはっきり覚えているという。隣に座った女性が居眠りをし、何度も肩にもたれてきたそうだ。電車が揺れるたびに隣の女性が倒れてくるその日は、