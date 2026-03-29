WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、日本代表が準々決勝で敗退し、前回のような大騒ぎにならず終了した。だが日本人の中にもベネズエラ優勝で大声をあげ、ガッツポーズを決めた人が何人かいたのではないか？なぜなら、ベネズエラは大会前、アメリカ、日本、ドミニカに次いで優勝候補の4番手の評価で、スポーツベッティングのオッズでは約16倍が各社の平均的な数字と報じられていた。つまり単純計算すれば、1万円が1