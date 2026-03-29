３月２９日の中京８Ｒ・大寒桜賞（３歳１勝クラス、芝２２００メートル＝７頭立て）で、人気ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカル・ＴＥＲＵが名付け親のテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）が鮮やかな逃げ切り勝ちを収めた。勝ち時計は２分１４秒１（良）。好スタートを決めてハナを奪うと、マイペースに持ち込んだ。淡々としたリズムで逃げ、直線に向いても脚いろは全く鈍らず。上がり最速で伸びてきた