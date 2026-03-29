２７日、新華社の取材に応じる渡部康人氏。（ボアオ＝新華社配信／王雯君）【新華社ボアオ3月29日】中国海南省の全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」運営が27日、開始から100日を迎えた。東南アジア諸国連合（ASEAN）と中日韓のマクロ経済研究を行う国際機関であるAMROの渡部康人事務局長兼CEOは同日、海南省博鰲（ボアオ）で新華社のインタビューに応じ、地域経済の統合が進む中、海南自由貿易港は