◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日に行われ、15番人気のレッドモンレーヴが2着に入った。単勝1番人気のサトノレーヴが史上2頭目となる高松宮記念連覇。鞍上のルメールは同レース初制覇。3着には9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンが入った。騎乗した酒井は「返し馬からブリンカーが効いている感じでした。このメンバーでは直線だけでは厳しいので、ス