◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)7回に勝ち越しを許した阪神。8回には坂本誠志郎選手のタイムリーで同点に追いつき、代打・木浪聖也選手が勝ち越しの2点タイムリーを放ちました。8回のマウンドに上がったのは巨人の5番手・北浦竜次投手。回またぎでの登板となりましたが、佐藤輝明選手が初球をとらえヒットで出塁します。巨人はすぐさまマウンドをスイッチ。6番手・船迫大雅投手を送ります。ここで大山悠輔選手