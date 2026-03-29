◇パ・リーグ日本ハム4ー8ソフトバンク（2026年3月29日みずほペイペイD）日本ハムの有原航平投手（33）が29日、ソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発登板。4回までに7失点と試合をつくれず、6回10安打7失点で降板した。チームは4−8で敗れ、開幕3連敗スタートとなった。「（打線は）点をいい感じに取ってくれたんですけど、流れに乗るようなピッチングができなかった。もっと最小失点で行かなきゃいけないとこ