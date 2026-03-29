◇MLB ブリュワーズ6-1ホワイトソックス(日本時間29日、アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が4回の第2打席で開幕戦に続く2試合連続ホームランを記録。「毎日同じ準備をして、同じ気持ちで試合に臨めてますし、まだ2試合で、あと160試合ありますし、前を向いて、こう1日1日を過ごしていきたいなと思います」と引き締めました。ブリュワーズ戦に「4番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は、4点