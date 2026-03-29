ラグビーのNTTリーグワン1部第13節最終日は29日、東京・秩父宮ラグビー場などで2試合が行われ、BR東京が相模原に33―7で快勝し、8勝目（5敗）を挙げた。三重は浦安を43―17で破り、5勝8敗とした。