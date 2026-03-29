千葉県内有数の米どころ・いすみ市で、特産の超早場米「五百川（ごひゃくがわ）」の田植えが始まった。同市の農業会社「新田野ファーム」は１５０ヘクタールの水田のうち５０ヘクタールで五百川を作付けする。晴天に恵まれた２４日、いすみ鉄道新田野駅近くの水田では、田植え機が青々とした苗を積んで進む光景が見られた。藤平正一社長（７５）は「一日も早くおいしいお米を皆さんに届けたい」と話した。順調にいけば、７月２０