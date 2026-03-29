「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）阪神の及川雅貴投手が巨人・泉口に勝ち越し弾を浴びて、昨季に達成していた日本記録の連続試合ホールドが１８試合で途絶えた。同点の七回にマウンドへ。キャベッジと松本を簡単に打ち取ったが、泉口にツーシームを捉えられた。昨年９月２８日に１８試合連続ホールドを達成し、これは日本新記録だった。年またぎで偉業は継続していたが、今季初登板で痛恨の被弾となった。及川が本塁打