ロッテは、2026年4月6日に、10年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズを全国で発売します。「アジアに恋して」の発売に伴い、楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」でTikTok総再生回数74億回するなど、今Z世代から圧倒的な支持を集める8人組アイドルグループ「CUTIE STREET」との楽曲・CMタイアップが実現。新商品兼新CM発表会が、3月25日に都内で行われました。その発表会の模様と新商品の味わいをレポー