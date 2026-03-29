（台北中央社）日本に留学して陸上競技に打ち込む簡子傑（18）が28日、横浜市内で行われた競技会で男子1500メートルに出場し、3分41秒88で自身の台湾記録を塗り替えた。9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の派遣標準記録も突破した。台湾の中学校を卒業後、仙台育英学園高校（宮城県）に入学。昨年には1500メートルと5000メートルでそれぞれ台湾記録を更新していた。同高を卒業後も日本に残り、来月には中央大学（東京都）に進学