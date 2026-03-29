現地３月28日、イングランド女子リーグ（WSL）の第19節が行なわれ、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのダービーマッチが開催された。前者には宮澤ひなた、そして後者には長谷川唯、山下杏也加、藤野あおばと、先の女子アジアカップで優勝を飾ったなでしこジャパンのメンバーがずらり。アウェーのシティが３対０でモノにし、首位の座をキープした。その大一番で超絶な妙技を披露したのが、なでしこのエー