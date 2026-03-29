志垣良監督が率いるジュビロ磐田は３月29日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節でいわきFCと敵地で対戦。最後まで１点が遠く０−１で敗れた。前半はボール保持率で上回り主導権を握ったが、チャンスを決めきれず。すると前半終了間際の45＋３分、山口大輝に決められて失点。このまま最後までビハインドをはね返せなかった。磐田はこれで４連敗。ここまで特別大会開幕から思うように勝点を積み上げられず、ポ