【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが3月29日に、公式YouTubeチャンネルにて「SWIM」のLive Clipを公開。本映像は伝統建築「宣恵院」で撮影されたもので、伝統美が漂う空間と現代的な感覚を備えた「SWIM」のパフォーマンスが組み合わさることで、特別なLive Clipが完成している。 ■華やかな舞台装置の代わりに照明のみを用い、BTSのダンスと空間の美しさを最大限に引き出した映像 今回の映像は、華やかな舞台装