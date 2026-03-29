卓球のTリーグは27日、28日に東京都の国立代々木競技場第二体育館にて「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ」が行われ、男子は木下マイスター東京が2年ぶり5度目、女子は木下アビエル神奈川が2年連続3度目の優勝で幕を閉じた。各チームの主力選手たちが激闘を繰り広げた中、存在感を示したのが次世代を背負うことが期待される男女の新星たちだった。 ■世界36位の田中に見せた修正