上海市初のペットをテーマにした郵便局が26日、徐匯区の竜華街道（エリア）でオープンした。ペット郵便局はマナーの宣伝や公益活動の推進、ペットサービスといった機能を一つにしており、上海市がペット飼育マナーを踏み込んで向上させ、都市の精密管理の水準を高めるための重要なアプローチとなると期待されている。文匯報が伝えた。運営機関によると、ペット郵便局内には「ペット飼育マナー宣伝エリア」「公益活動エリア」「ペッ